شكرا لقرائتكم إصابة لاعبين في بارما بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بارما الإيطالي يوم السبت إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ضمن حملة الفحوصات السابقة للتدريبات التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأوضح بارما في بيان رسمي أن المسحة الأولى لللاعبين جاءت إيجابية بينما جاءت الثانية سلبية، وأشار بارما إلى أن جميع المنتسبين للنادي من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني، قرابة 60 شخصا، خضعوا لفحص دم بجانب مسحتين.

وأوضح البيان أن جميع النتائج جاءت سلبية باستثناء لاعبين اثنين تم وضعهما في العزل الطبي. ويستأنف بارما تدريباته الجماعية بعد غد الاثنين في غياب اللاعبين المصابين.