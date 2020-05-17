شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لا صحة لتعيين حسام غالى مديرا فنيا لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن يكون قد تم ترشيح حسام غالي لتولي الإدارة الفنية داخل اتحاد الكرة ، قائلا إنه كلام عار من الصحة، وهذا لا يتعارض مع أن غالي اسم كبير ولا يوجد خلاف عليه ولكن لم يتم طرح هذا الملف من الاساس بين أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وأوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن عودة الدوري المصري قرار دولة والجميع يعلم ذلك ولم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن، منتقدا من رد على تصريحاته بأن القرار بيد الدولة بأنه تدخل حكومي، لأن هذا وباء منتشر في العالم ومن الصعب عودته بدون التنسيق مع مؤسسات الدولة.. وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أطالب مسئولي الأندية بأن يعوا لتصريحاتهم ، وأن يكونوا على مستوى عالي من الوعي كونهم مسئولين عن شريحة كبيرة من الجماهير.

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وشدد على أن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة قدم ملف واف عن الاجراءات الوقائية، وتشمل كل الاحتياطات التي ظهرت في ملاعب ألمانيا بعد عودة البوندسليجا بل هناك احتياطات أكثر مما ظهرت في الدوري الألماني، مشيرا إلى أنه من ضمن الاحتياطات المعدة أن كل فريق سيتحرك لملعب المباراة بـ3 أتوبيسات.

وتابع: نضع المعطيات أمامنا قبل اتخاذ القرار اللازم بشأن عودة الدوري، وكل منا يضع تصور خاص لطريقة استكمال المسابقة ، على أن يتم مناقشة الخطة لمستقبلية مع المدير الفني للجبلاية، حال حصل اتحاد الكرة على الضوء الأخر لعودة النشاط الكروي، موضحا أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن انتخابات اتحاد الكرة تنص على أن تقام الانتخابات كل 4 سنوات أو بعد الدورة الأولمبية أيهما أقرب، كما ننتظر القرار النهائي من الفيفا بشأن موعد الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الكرة.