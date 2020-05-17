شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: التحقيق فى شكوى المحلة ضد أسامة نبيه رغم مرور 18 عاما على الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه سيتم نظر الشكوى المقدمة من نادى غزل المحلة ضد أسامة نبيه لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق ،على خلفية تصريحاته المُثيرة التى قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الشكوى ستأخذ رقم مثل باقى الشكوى وسيتم نظرها والتحقيق فيها عندما يأتى دورها.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه من الوارد رفض نظر الشكوى شكلا بسبب مرور 18 عاما على الواقعة خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تنص على تقديم هذا النوع من الشكاوى خلال عامين من الواقعة، ولكن فى نفس الوقت يمكن قبول الشكوى موضوعا فى حالة وجود أدلة قاطعة على صحة الشكوى لاسيما وأنها اعتراف صريح من لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق، وهو ما سيظهر من التحقيق فى الشكوى.

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وتقدم مجلس إدارة نادى غزل المحلة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه، لاعب الفريق الأسبق، والمدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، وأكد مسئولو المحلة فى شكواهم ضد نبيه أن هذه التصريحات تمثل عدم احترام لنادى غزل المحلة ومكانته وتاريخه بين أندية مصر والعالم العربى والأفريقى، بالإضافة إلى عدم الأمانة فى الدفاع عن النادى المتعاقد معه، بالإضافة إلى أن أسامة نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، واعتبروه نزعا من أنواع التلاعب والتواطؤ فى نتيجة المباريات، وهى جريمة فى المجال الرياضى لابد لها من عقاب.

فيما وصف مسئولو نادى غزل المحلة، فى الشكوى المُقدمة فى اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه يُعتبر خطرا على أى فريق يعمل به كمدرب أو مسئول فى الوقت الراهن، حيث إنه بذلك فقد مصداقيته كقدوة كى يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون.

وطالب مسئولو غزل المحلة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة، كما طالبوا بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.