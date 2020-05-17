أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عدم ظهور أى لاعب من الفريق الأول لكرة القدم فى البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمى. جاء ذلك بعدما منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبى الأهلى للظهور فى وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية ورغم تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا، إلا أن عبد الحفيظ طالب لاعبى الفريق بالابتعاد عن وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وحذر من خطورة تجاهل هذا القرار حيث سيقوم بتوقيع عقوبة على أى لاعب يتجاهل ولا يُنفذ هذا القرار. اتحاد الكرة عن مصير الدورى: القرار مش فى أيدينا وننتظر مجلس الوزراء كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مصير بطولة الدورى، بمختلف أقسامه، سواء باستئنافه أو إلغائه، ليس قرار اتحاد الكرة حالياً، والأمر متعلق بوزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة الرياضة، بعد انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع وأصبح استئناف أى نشاط، سواء كرة القدم أو غيرها، قرار وزارة الصحة ومسئولى الدولة، مؤكدين أن الجبلاية تقدمت بسيناريو فى حال الموافقة على استئناف النشاط الكروى، وآخر فى حال إلغاء المسابقة.

الكاف يؤجل صرف 70 ألف دولار من مستحقات الأهلي.. اعرف السبب

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل دفع ما يقرب من 70 ألف دولار للنادى الأهلى ومعه باقى الأندية المتأهلة للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأقدم الكاف على هذا التصرّف حتى يتم خصم أى غرامة ضد هذه الأندية من هذا المبلغ، وعلم ”الخليج 365” أن الأندية الأربعة التى صعدت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى الأهلى والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب، حصلت على مستحقاتها المالية لدى الكاف منذ أيام، وتسلّم كل ناد ما يقرب من 355 ألف دولار لكن الكاف دائماً ما يحرص على تأجيل سداد جزء صغير من هذه المستحقات ليتم خصم الغرامة التى قد توقع على بعض الأندية خلال مشاركاتها فى دور الثمانية ببطولة أفريقيا من هذا المبلغ المتبقي.

الخطيب يتابع تطورات أزمة إعلان المحمول في الأهلي يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على متابعة تطورات أزمة قيام بعض لاعبي الفريق بتصوير إعلان لأحدى شركات المحمول دون الرجوع للنادي الأمر الذي تسبب في أزمة خلال الفترة الماضية ويعمل رئيس الأهلي على حل هذه الأزمة حالياً بالتشاور مع جهاز الكرة والشركة الراعية وشركة المحمول من أجل نزع فتيل الأزمة التي فرضت نفسها على الساحة الكروية خلال الأيام الماضية بشكل واضح لاسيما بعدما تم تغريم هؤلاء اللاعبين لأقدامهم على هذه الخطوة دون الرجوع لإدارة النادي . ملفات عالقة بالزمالك بسبب كوررونا.. عقد كارتيرون الجديد والصفقات والمعارون Advertisements يسعى نادى الزمالك لحسم العديد من الملفات المهمة العالقة بسبب حظر كورونا وتعليق النشاط فى الفترة الحالية، والتى لم يتأثر بها بمفرده ولكن على صعيد اللاعبين والأجهزة الفنية، وبالرغم من ترتيب الأوضاع، خاصة على صعيد الميركاتو الصيفى، إلا أنه سيتم تأجيل حسم أى ملف فى هذا الشأن خلال هذه الفترة، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الحالى من حيث الاستكمال أو الإلغاء، ويرصد الخليج 365 أبرز الملفات المعلقة فى الزمالك حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد فى الصور التالية : أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

حقيقة تعرض باهر المحمدى لحادث سير على طريق الإسماعيلية كشف شادى موسى وكيل أعمال باهر المحمدى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى تعرض المدافع الدولى لحادث سير فى طريقه من الإسماعيلية إلى القاهرة، من أجل الخضوع لبرنامجه التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، للتعافى من إصابة تمزق فى اربطة الركبة، حيث ترددت أنباء قوية فى الوقت الحالى حول تعرض اللاعب لحادث سير قوى.