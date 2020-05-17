شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد حسن مكى يخوض تدريبات بدنية بالحجز المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموجة ومنتخب مصر تدريبات بدنية قوية داخل حديقة منزله للحفاظ على اللياقة البدنية له خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضى التى جاء بانتشار فيروس كيورونا المستجد و يسعى اللاعب للظهور بشكل جيد عقب العودة الى التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى الممتاز و تم تعليق منافسات النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا حيث أوضحت وزارة الرياضة أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن وأستقر حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق السكندرى على استمرار الثنائى الأفريقى يوسف ديوب وايدى ايمومو مع الفريق فى الموسم المقبل، مع تقييم باقى الأفارقة خلال الفترة المقبلة.

ويضم سموحه بين صفوفه اليبى محمد الترهونى والبوركينى صاحب التاريخ الكبير فى الدورى المصرى محمد كوفى.

من ناحية أخرى، اتفق مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، على صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بداية من السبت المقبل على أن يقوم اللاعبون بالتوقيع على مخالصة نهائية تفيد ذلك .

وكان لاعبو سموحه اتفقوا فيما بينهم على تخفيض عقودهم بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم وأجمع وتسبب فى إيقاف النشاط الكروى .

ورحب فرج عامر بالمبادرة التى قام بها اللاعبون بتخفيض عقودهم أسوة بما فعله الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى خفض عقده للنصف .

فى الوقت نفسه، يبحث مجلس إدارة سموحة عن عرض خليجى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات السعودية أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

وكان مسئولو الأهلى والزمالك أكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين.

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ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من أجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.