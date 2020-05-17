شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد يرد على فاروق جعفر: تاريخ الزمالك مش على الكيف..لقب القرن لا ينقص من الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر لاعب القلعة البيضاء السابق والتي أكد خلالها أن مجلس سنة 2000 كان ضعيفاً في موقفه بشأن لقب نادي القرن، وقال عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": التاريخ مكتوب مش للحكي ونادي الزمالك كبير بجماهيره ومجالس اداراته التي حققت البطولات تلو الأخرى فليس معقولا أن ننساق وراء أحاديث فقط".

أضاف عزمي مجاهد أن الزمالك بالفعل قدم التهنئة للقلعة الحمراء بعد التتويج بلقب القرن لكن هذا اللقب لا يمكن أن ينقص من مكانة القلعة البيضاء وتاريخ النادي الذي تولى رئاسته الكثير من عظماء التاريخ السياسي. Advertisements وأوضح عزمي مجاهد الذي كان متواجداً كعضو بمجلس إدارة النادي وقتها أن رئيس الزمالك الحالي الذي يرمز له بالقوة وصاحب الصوت العالي فكيف يمكن أن يكون المجلس ضعيفاً وبه مرتضى منصور وقتها الذي كان عضوا بالمجلس.