شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد يرد على فاروق جعفر: تاريخ الزمالك مش على الكيف..لقب القرن لا ينقص من الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر لاعب القلعة البيضاء السابق والتي أكد خلالها أن مجلس سنة 2000 كان ضعيفاً في موقفه بشأن لقب نادي القرن، وقال عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": التاريخ مكتوب مش للحكي ونادي الزمالك كبير بجماهيره ومجالس اداراته التي حققت البطولات تلو الأخرى فليس معقولا أن ننساق وراء أحاديث فقط".
أضاف عزمي مجاهد أن الزمالك بالفعل قدم التهنئة للقلعة الحمراء بعد التتويج بلقب القرن لكن هذا اللقب لا يمكن أن ينقص من مكانة القلعة البيضاء وتاريخ النادي الذي تولى رئاسته الكثير من عظماء التاريخ السياسي.
وأوضح عزمي مجاهد الذي كان متواجداً كعضو بمجلس إدارة النادي وقتها أن رئيس الزمالك الحالي الذي يرمز له بالقوة وصاحب الصوت العالي فكيف يمكن أن يكون المجلس ضعيفاً وبه مرتضى منصور وقتها الذي كان عضوا بالمجلس.
عاد مسئولو نادي الزمالك تفجير أزمة النادي الزمالك، والتأكيد على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي، حيث يرون أن النادي الأبيض أحق بلقب نادي القرن من الأهلي، بسبب عدد البطولات القارية التي حققها الفريق الأبيض في الفترة من بداية تأسيسه وحتى عام 2000، وأنه الأحق من الأهلي.
واتهم مسئولو نادي الزمالك مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السابق مسئولية مجاملة الأهلي، وإعداد تصنيف نقاط مفصل لمنح اللقب للنادي الأهلي، باعتباره كان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء، ووالده لاعب سابق في صفوف الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عزمي مجاهد يرد على فاروق جعفر: تاريخ الزمالك مش على الكيف..لقب القرن لا ينقص من الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.