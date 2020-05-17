أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 16 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 16 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الكاف يؤجل صرف 70 ألف دولار من مستحقات الأهلي

عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عدم ظهور أى لاعب من الفريق الأول لكرة القدم فى البرامج التليفزيونية والإذاعية ابتداء من اليوم، وذلك لأجل غير مسمى. جاء ذلك بعدما منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبى الأهلى للظهور فى وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية ورغم تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا، إلا أن عبد الحفيظ طالب لاعبى الفريق بالابتعاد عن وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وحذر من خطورة تجاهل هذا القرار حيث سيقوم بتوقيع عقوبة على أى لاعب يتجاهل ولا يُنفذ هذا القرار.

الكاف يؤجل صرف 70 ألف دولار من مستحقات الأهلي.. اعرف السبب

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل دفع ما يقرب من 70 ألف دولار للنادى الأهلى ومعه باقى الأندية المتأهلة للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأقدم الكاف على هذا التصرّف حتى يتم خصم أى غرامة ضد هذه الأندية من هذا المبلغ، وعلم ”الخليج 365” أن الأندية الأربعة التى صعدت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى الأهلى والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب، حصلت على مستحقاتها المالية لدى الكاف منذ أيام، وتسلّم كل ناد ما يقرب من 355 ألف دولار لكن الكاف دائماً ما يحرص على تأجيل سداد جزء صغير من هذه المستحقات ليتم خصم الغرامة التى قد توقع على بعض الأندية خلال مشاركاتها فى دور الثمانية ببطولة أفريقيا من هذا المبلغ المتبقي.

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