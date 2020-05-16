انت الان تتابع البوندسليجا تشهد تطبيق لائحة "التبديلات الخمسة" للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البوندسليجا

شهدت مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت للمرة الأولى تطبيق لائحة التبديلات الخمسة لكل فريق وذلك مع استئناف موسم البوندسليجا الذي توقف لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخلال المباراة التي خسرها شالكه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد أقدم ديفيد فاجنر مدرب شالكه على إجراء خمسة تبديلات بينما اكتفى لوسيان فافر مدرب دورتموند بأربعة تغييرات.

كما أجرى برونو لاباديا مدرب هرتا برلين خمسة تبديلات خلال المباراة التي فاز فيها فريقه الجديد على هوفنهايم بثلاثة أهداف دون رد، ونفس الشيء حدث مع فريق بادربورن خلال المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع فورتونا دوسلدورف.

وكانت فرق بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بدرجتيه الأولى والثانية اتفقت يوم الخميس الماضي على السماح بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق خلال المباراة الواحد.

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واستفادت أندية رابطة الدوري الألماني من تغيير اللائحة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب)، المنوط بتشريع اللوائح الجديدة للعبة، من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن تكون اللائحة الجديدة والمؤقتة سارية حتى تنتهي الدوريات من موسمها، ولكن ربما أيضا تستمر عام 2021، حيث يمكن للفرق إجراء التبديلات أثناء فترة الراحة بين الشوطين وخلال ثلاث فترات ثابتة أخرى، وهي خطوة مصممة لمنع المدربين من إضاعة الوقت في وقت متأخر من المباريات.

وتعتبر مسابقة الدوري الألماني بدرجتيها الأولى والثانية أولى الدوريات الأوروبية الكبرى التي استأنفت نشاطها اليوم السبت، بعد تعليقها منذ منتصف آذار/مارس الماضي، فيما تهدف دول أخرى مثل إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا لاستئناف المباريات في حزيران/يونيو المقبل.

وكانت رابطة الدوري الألماني وضعت بروتوكولات النظافة الصارمة لإستئناف المباريات بدون جماهير بدءا اليوم.