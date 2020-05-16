شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى: لاوتارو مهاجم مميز ومتكامل ومثير للإعجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، بقدرات مواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان ومنتخب راقصى التانجو.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت لاوتارو بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وقال ميسى، فى تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «هل أنت سعيد لأن مفاوضات ضم لاوتارو تسير فى الطريق الصحيح؟ أنا صريح معك. لست متأكدًا بوجود مفاوضات أم لا».

وأضاف: «إذا كانت هناك مفاوضات الآن، فليس لدىّ أى فكرة عنها. أعتقد أننى ذكرت من قبل أن مارتينيز مهاجم مثير للإعجاب، خاصة أننى أعتقد أنه لاعب متكامل للغاية».

وأتم: «لاوتارو قوى ويراوغ بشكل جيد ولديه هدف، ويعرف كيف يحمى الكرة، لكن حسنًا، يجب علينا أن نرى ما سيحدث أخيرًا سواء معه أو مع أسماء أخرى».

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