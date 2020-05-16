شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يثير الغموض حول مصير البطولات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، أنه لم يتم الاستقرار على المواعيد النهائية لاستكمال بطولتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى.

وقال تشيفرين، فى تصريحات لشبكة «بى إن سبورت»: «نيتنا هى استكمال البطولات الأوروبية ولدينا خطط موضوعة لإنهاء الموسم».

وأضاف: «نحن نناقش تواريخ استئناف البطولات الأوروبية (دورى الأبطال والدورى الأوروبى) ولكننا لم نستقر على مواعيد نهائية، ولدينا بعض الأفكار، لكن سننتظر اجتماع المجلس التنفيذى لـ(يويفا) لاتخاذ القرار النهائى».

وأكمل: «أعتقد أن أغلبية الدوريات المحلية ستستكمل موسمها، لكن قرار إنهائها من عدمه يعود للاتحادات المحلية، وما يهم (يويفا) هو تحديد الأندية المتأهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل».

وأضاف: «فى الوقت الحالى ليست لدينا نية إلغاء الدورى الأوروبى أو دورى الأبطال، لكن الظروف الراهنة قد تضطرنا لإلغاء أى شىء».

وتابع: «لكنى فى اللحظة الحالية أستطيع أن أقول إنه يمكننا إنهاء 80% من الدوريات المحلية، ثم استكمال مسابقات دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى».

واستطرد: «نحن لم نتدخل فى أمور الدوريات المحلية من حيث اختيار المشاركين أوروبيا أو مصير الموسم بعد إنهائه من حيث الترتيب النهائى».

وعن تقديم الأندية لاحتجاجات بسبب طرق إنهاء الدوريات المحلية، مثل ما حدث فى فرنسا وهولندا، قال ألكسندر: «هناك أجهزة رياضية تشرف على مشاكل مثل ذلك، لكن نحن كاتحاد أوروبى نتدخل فى الأمور الرياضية فقط».

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وواصل: «جائحة كورونا لن تؤثر على روزنامة الموسم المقبل من حيث البطولات الأوروبية (تشامبيونز ليج ويوروبا ليج)، لكن الدوريات المحلية بعضها قد يتأخر قليلا فى البداية، وهناك مسابقات قد تبدأ فى معادها».

واختتم تشيفرين حواره بالحديث عن بطولة اليورو 2020 التى تأجلت لصيف عام 2021، قائلا: «اليويفا سيحافظ على الفكرة الأساسية لبطولة يورو 2020 والمدن الـ 12 المستضيفة لها».

وكان الدورى الألمانى قد انطلق بعد قرار الحكومة الألمانية باستئناف المسابقة، وانتشرت أيضا تقارير تفيد باقتراب عودة الدورى الإنجليزى بعد منح الحكومة البريطانية رابطة البريميرليج الضوء الأخضر من أجل عودة المسابقة مرة أخرى مع الالتزام بالبروتوكول الطبى.