شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ «المحمدي» بعد حادث على الطريق الصحراوي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنقذت العناية الإلهاية، باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من الموت بعد حادث سير على طريق القاهرة- الإسماعليلية الصحراوي.

وبحسب الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي، تعرض اللاعب للحادث بعد إنفجار الإطار الأمامي للسيارة الخاصة به، مما أدى إلى إصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة مما أدي الي تهشيمها.

سيارة اللاعب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بعد حادث على الطريق الصحراوي

وأكدت مصادر أن اللاعب تعرض إلى إصابات بسيطة وتم اجراء الإسعافات الأولية ليه التي أكدت سلامته من أي إصابات خطيرة.