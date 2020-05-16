شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: أنتظر إشارة سان جيرمان لعودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إشارة من ناديه الفرنسى فى ظل توقف النشاط بسبب تفشى فيروس كورونا.

قال نيمار، فى تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC «هدفى أن أكون جاهزا عندما أتلقى إشارة من النادى بشأن عودة النشاط، لأكون فى أفضل حالة ممكنة».

وأضاف «أتدرب هنا فى البرازيل بكل جدية، وبنفس القوة والإيقاع الذى كنت أتدرب به مع النادى».

وتابع نجم برشلونة السابق «فى الواقع، التدريبات الحالية أصعب، كما أمارس بعض الأنشطة لتعويضى عن فقدان لياقة المباريات».

وأكد نيمار فى ختام تصريحاته «بالطبع أفتقد الأجواء التنافسية، لكننى أنفذ البرنامج الذى أعده مدرب اللياقة البدنية ريكاردو روزا بكامل حذافيره».

يذكر أن آخر مباراة لنيمار مع بى إس جى كانت ضد بوروسيا دورتموند الألمانى يوم 11 مارس الماضى، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

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