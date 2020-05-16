شكرا لقرائتكم جولة تسوق تجمع التونسيان على معلول ورفيق كابو وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض التونسيان على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ورفيق كابو لاعب وسط وادى دجلة، جولة تسوق فى أحد المولات الكبرى، لاسيما وأن اللاعبان كانا غادرا أمس الجمعة فندق إقامتهما فى الإسكندرية، من أجل القيام بزيارة سريعة إلى القاهرة قبل العودة مجددًا، حيث قام اللاعبان بزيارة مصفف الشعر الخاص بهما ثم قاما بإنهاء بعض الأمور الخاصة المتعلقة بهما فى القاهرة وخوض جولة تسويقية، ثم العودة سريعًا إلى الفندق الذى يؤدون به تدريباتهم البدنية اليومية من أجل الحفاظ على معدل اللياقة وعدم التاثر بتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.

ونشر رفيق كابو صورة له مع "كريم" نجل على معلول، عبر صفحته الرسمية على موقع الانستجرام، معلقًا عليها: "ضحايا المول"، وكان على معلول ورفيق كابو رفضا العودة إلى تونس خوفًا من الوضع فى الحجر الصحى الذى يدوم لمدة 14 يومًا للعائدين من الخارج.

وكان السويسرى رينية فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، قد وضع برنامجا محددا للاعبين من أجبل الحفاظ على لياقتهم والاستعداد لعودة الموسم فى أى وقت، لمواصلة الأرقام القياسية التى حققها الفريق فى النصف الأول من الدوري، حيث يتربع الأهلى على قمة جدول السمابقة برصيد 49 نقطة حصدها المارد الأحمر من 16 فوزا متتاليا وتعادلا وحيدا أمام سموحة.

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وأعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفضه رحيل التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأساسى بعد وصول أكثر من عرض خليجى مغرى له.

كما استغل اليونانى نيكوديموس المدير الفنى لوادى دجلة فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.