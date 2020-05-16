شكرا لقرائتكم المصري: تقدمنا بشكوى للجنة الأولمبية ضد حسام حسن ردا على قرار اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن ناديه تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، وقام برفع دعوى في القضاء الإداري رداً على شكوى حسام حسن المدير الفني السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتي طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن النادي البورسعيدي.

وقال محمد الخولي في تصريحات لـ"الخليج 365" :" شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن"، كاشفاً أن حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد.

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وأبدى الخولي احترام إدارة المصري البورسعيد لحسام حسن وجهازه المعاون، مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة جاء لحفظ حقوق النادي بعد تقدم حسام حسن بشكوى ضد النادي وقام اتحاد الكرة بالحكم لصالحهم.

وتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى للنادى المصرى حاليًا على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع، بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 )