شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: الزمالك أكبر من نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ناديه أكبر من لقب القرن.
أضاف عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك بالفعل قدم التهنئة للقلعة الحمراء بعد التتويج بلقب القرن لكن هذا اللقب لا يمكن أن ينقص من مكانة القلعة البيضاء وتاريخ النادي الذي تولى رئاسته الكثير من عظماء التاريخ السياسي.
وأوضح عزمي مجاهد الذي كان متواجداً كعضو بمجلس إدارة النادي وقتها أن رئيس الزمالك الحالي الذي يرمز له بالقوة وصاحب الصوت العالي فكيف يمكن أن يكون المجلس ضعيفاً وبه مرتضى منصور وقتها الذي كان عضوا بالمجلس.
وشدد عزمي مجاهد، على أن مجلس الزمالك وقتها تعامل بحسن نية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولم يكن لدينا شك في قرار الكاف.
وتابع عزمي مجاهد: "نادي الزمالك أكبر من بطولة القرن والجميع يعلم عدد بطولات القلعة البيضاء في المائة عام السابقة، وأن الأمر أيضًا لا يزيد النادي الأهلي بتاريخه الكبير".
وطالب المتحدثين عن لقب القرن البحث عن مستقبل النادي القادم متمنياً ان يرى فرع 6 أكتوبر على أرض الواقع ونفس الحال 5 فروع أخرى في كل أنحاء مصر لأن هذا هو الذي سيعطي القلعة البيضاء حقها التاريخي بدلاً من الكلام في الفائت.
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