شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يعبر فرانكفورت بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق بوروسيا مونشنغلادباخ عودة قوية لدى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وتغلب على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 3 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

وبعد توقف المنافسات منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، بإقامة المباريات بدون جماهير، ووفقا لقواعد ومعايير صحية ووقائية صارمة.

ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 52 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

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ورغم غياب الجماهير، أشعل بوروسيا مونشنغلادباخ أجواء اللقاء مبكرا عندما افتتح التسجيل بعد 38 ثانية فقط من صافرة البداية، حيث تلقى الحسن بليا طولية وتبادل الكرة ببراعة مع هوفمان قبل أن يسددها بقوة داخل الشباك معلنا تقدم الضيوف 1 - صفر.

وفي الدقيقة السابعة، عزز مونشنغلادباخ تقدمه بالهدف الثاني وسجله ماركوس تورام إثر عرضية متقنة من الجزائري رامي بن سبعيني. وفي الشوط الثاني، حصد بن سبعيني ثمار تألقه في المباراة وأضاف الهدف الثالث لمونشنغلادباخ من ضربة جزاء في الدقيقة 73. وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة، رد آينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله أندريه سيلفا.

واستخدم فيليكس فييدفالد المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت وماركو روزي المدير الفني لبوروسيا مونشنغلادباخ، القاعدة المؤقتة الجديدة التي تتيح إجراء خمسة تبديلات في صفوف الفريق بدلا من ثلاثة، حيث أجرى كل منهما خمسة تبديلات خلال المباراة.