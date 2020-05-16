شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: التماس النادى المصرى ضد غرامة حسام حسن فى لجنة التظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن لجنة شئون اللاعبين أصدرت قرارا منذ شهرين تقريبا بتغريم النادى المصرى مبلغ مليون جنيه لصالح حسام حسن المدير الفنى الأسبق للفريق البورسعيدى، وأن النادى البورسعيدى تقدم بتظلم على القرار وتمت إحالته إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة للبت فيه ومن حق اللجنة إلغاء الغرامة أو تخفيفها وفقا لما تراه بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من النادى البورسعيدى، وأوضح مسئولو الجبلاية أنهم ليس لهم علاقة بما أعلنه مسئولو النادى المصرى بشأن اللجوء إلى اللجنة الأولمبية والقضاء الادارى ضد حسام حسن لالغاء هذه الغرامة.

من جانبه، أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن ناديه تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، وقام برفع دعوى في القضاء الإداري رداً على شكوى حسام حسن المدير الفني السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتي طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن النادي البورسعيدي، وقال محمد الخولي في تصريحات لليوم السابع :" شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن"، كاشفاً أن حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد.

وأبدى الخولي احترام إدارة المصري البورسعيد لحسام حسن وجهازه المعاون مؤكداً أن الإقدام على هذه الخطوة جاء لحفظ حقوق النادي بعد تقدم حسام حسن بشكوى ضد النادي وقام اتحاد الكرة بالحكم لصالحهم.

وتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى للنادى المصرى حاليًا على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع، بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .