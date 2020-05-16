شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 16 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت 16 / 5 / 2020، العديد من المشاهد والأحداث الرياضية، والتى يأتى فى مقدمتها، انتظار مسؤولى الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بشأن الاحتياجات الخاصة بالموسم المقبل للتحرك نحو إتمامها بصورة رسمية خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات التى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تأجيل مباريات نصف نهائى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية، لأجل غير مُسمى، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق الدوريات الكبرى فى الكثير من دول العالم، حيث تأهل الأبيض إلى منافسات هذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى، فى إطار منافسات دور الثمانية من البطولة الإفريقية.

- كارتيرون يؤجل حسم صفقات الزمالك بسبب كورونا

ينتظر مسؤولو الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بشأن الاحتياجات الخاصة بالموسم المقبل للتحرك نحو إتمامها بصورة رسمية بعدما أكد الفرنسى أنه لا يمكنه فى الوقت الحالى تحديد احتياجاته أو رأيه فى اللاعبين الحاليين وتقييمه النهائى بشأن عدد من الأمور انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حيث تسبب توقف الدورى فى تمهل كارتيرون فى إعداد تقرير النهائى بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

- الزمالك يربط بداية العقد الجديد لكارتيرون بموقف الدورى

ربط مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بداية العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، من مطلع شهر يوليو المقبل بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز، هذا الموسم، حيث ينتهى تعاقده مع النادى فى نهاية الشهر المقبل وينتظر الزمالك القرار النهائى بشأن مسابقة الدورى وحال عدم إلغاءها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالى وحال إلغاء المسابقة سيتم تفعيل العقد الجديد بداية من شهر يوليو والذى يتضمن مكافآت إضافية للمدرب الفرنسى لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق الأبيض لحصد بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى.

- فيديو.. الكاف يستعيد ذكريات هدف أوناجم فى الترجى التونسى على تيك توك

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استعادت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى الكاف عبر تطبيق تيك توك ذكريات الهدف الذى سجله المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، فى شباك الترجى التونسى بدورى أبطال إفريقيا من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تسكن شباب بن شريفية.

- طبيب الغلابة يتسلم "العضوية الشرفية" لنادى الزمالك مدى الحياة

تسلم الدكتور محمد مشالى المعروف بـ "طبيب الغلابة " كارنيه العضوية الشرفية لنادى الزمالك مدى الحياة، والتى أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا.

- مصطفى فتحى يخضع لبرنامج بدنى فى فترة توقف كورونا.. صور

يخضع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، لبرنامج بدنى خلال الفترة الحالية، للارتقاء بمعدل اللياقة البدنية الخاصة به تنفيذًا لتعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، ويخوض مصطفى فتحى مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة خلال الوقت الحالى للارتقاء بمعدلات لياقته استغلالا لفترة التوقف الحالية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حتى يكون جاهزًا للمشاركة فى حال استئناف النشاط الكروى فى الفترة المقبلة.

- فيديو وأرقام.. ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك بعد الاتفاق على تجديد عقده؟

اتفق مسئولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على استمراره فى قيادة الفريق فى الموسم المقبل، ويستعرض ”الخليج 365” كيف أدار كارتيرون الفريق الأبيض خلال فترة ولايته وكذلك مشاركات اللاعبين معه وعملية التدوير بينهم وخطة اللعب التى اعتمدها أثناء قيادته للمباريات.