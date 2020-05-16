إصابة قائد نادى جمهورية شبين بكورونا ونقله إلى الحجر الصحي بالمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت إصابة أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني، بوباء كورونا المستجد، بعد إيجابية التحليل، وكذلك والدته وشقيقه، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى الحجر الصحي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، فيما حرصت إدارة نادي الجورية برئاسة النائب أحمد الخشن على الاطمنان عى اللاعب وتواصل معه هاتفياً لتلبية متطلباته في مستشفى الحجر وكذلك تواصل مع الأطقم الطبية ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرية اللزمة لقائد الجمهورية حتى يتعافى سريعاً.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجمهورية عبر حسابها على فيس بوك، بياناً رسمياً تعلن فيه إصابة قائد الفريق أحمد الشرقاوي، بفيروس كورونا جاء كالتالي: أجرى النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين اتصالا هاتفيا باللاعب احمد الشرقاوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى أصيب بفيروس كورونا وتم حجزه بالحجر الصحي بشبين الكوم.
وأكد الخشن متابعته لحالة اللاعب وتلبية كافة مطالبه والتواصل مع الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرعاية له.
كما حرص أيمن خطاب نائب رئيس النادي ومحمود الخياط أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الإتصال باللاعب والشد من أزره والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في تلك المحنة الصعبة.
وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العديد من دول العالم.
احمد الشرقاوي
نادى الجمهورية أو جمهورية شبين الكوم هو نادى رياضى مصرى تأسس عام 1932 بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، وكان اسمه الأول نادى معهد التربية البدنية وكان البعض يطلق عليه نادى بلدية شبين أسوة بنادى بلدية المحلة الذى تأسس قبله بعام واحد، حتى قيام الثورة وعلى إثرها تحولت مصر من دولة ملكية لدولة جمهورية ليتم تغيير اسم النادى إلى نادى الجمهورية الرياضى بشبين الكوم.
اللواء عبد المنعم شيحة هو الرئيس التاريخى للنادى، حيث تولى رئاسته منذ عام 1988 حتى 2010، وصعد معه النادى للدورى الممتاز لمدة 6 مواسم محققا نتائج طيبة، وتولى تدريب فريق الكرة بالنادى عبر تاريخه العديد من المدربين الكبار مثل أنور سلامة وعادل طعيمة وطه بصرى وفاروق جعفر وفتحى مبروك وزيزو، ومن أبناء النادى خميس دويدار ثم تولى تدريب الفريق بدورى الدرجة الثانية أسماء كبيرة فى عالم التدريب أيضا مثل صبرى المنياوى ورضا عبد العال وطارق السعيد وياسر رضوان وغيرهم.
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