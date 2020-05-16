شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائد نادى جمهورية شبين بكورونا ونقله إلى الحجر الصحي بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت إصابة أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني، بوباء كورونا المستجد، بعد إيجابية التحليل، وكذلك والدته وشقيقه، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى الحجر الصحي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، فيما حرصت إدارة نادي الجورية برئاسة النائب أحمد الخشن على الاطمنان عى اللاعب وتواصل معه هاتفياً لتلبية متطلباته في مستشفى الحجر وكذلك تواصل مع الأطقم الطبية ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرية اللزمة لقائد الجمهورية حتى يتعافى سريعاً.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجمهورية عبر حسابها على فيس بوك، بياناً رسمياً تعلن فيه إصابة قائد الفريق أحمد الشرقاوي، بفيروس كورونا جاء كالتالي: أجرى النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين اتصالا هاتفيا باللاعب احمد الشرقاوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى أصيب بفيروس كورونا وتم حجزه بالحجر الصحي بشبين الكوم.

وأكد الخشن متابعته لحالة اللاعب وتلبية كافة مطالبه والتواصل مع الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرعاية له.

كما حرص أيمن خطاب نائب رئيس النادي ومحمود الخياط أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الإتصال باللاعب والشد من أزره والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في تلك المحنة الصعبة.

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وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العديد من دول العالم.



احمد الشرقاوي