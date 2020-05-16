شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السولية يشارك حمدى فتحى فى التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول، زميله حمدى فتحى فى تدريبات بدنية شاقة على أحد الملاعب، فى إطار خطة الثنائى من أجل الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، وتجهيز حمدى فتحى بعد عملية غضروف الركبة التى أجراها فى ألمانيا منذ عدة أشهر، وشارك اللاعبان متابعيهم على الانستجرام مقطع فيديو قصير خلال خوضهما التدريبات البدنية.

وكان الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى، ولابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.

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وكان عمرو السولية أكد فى تصريحات سابقة أن السويسرى رينيه فايلر مدرب يعشق الهجوم ويمنح حرية كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يظهر فى الفرص التى يخلقها الفريق فى المباراة الواحدة منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية، مشدداً أنه يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

وكشف السولية أنه يُجيد التسديد ولكنه يرفض الإقدام على ذلك فى أى وقت ولكنه يختار الوقت المناسب لتفادى ضياع الكرة وإهدار مجهود زملائه.

وأضاف عمرو السولية أن محمد حمص وحسام غالى من أبرز اللاعبين الذين لعبوا فى وسط الملعب فى تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفنى وهو الأمر الذى ساهم فى تطوير مستواه، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى الاحتراف إلا أنه لم يتلق عرضاً جيداً، ولكن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك دخلا فى مفاوضات لضمه إلا أنه فضل اللعب للفريق الأحمر فى النهاية، خاصة أن إدارة الأهلى دخلت فى مفاوضات مكثفه معه من قبل الرحيل لفريق الشعب الإماراتى على سبيل الإعارة.