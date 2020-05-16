شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

اتحاد الكرة عن مصير الدورى: القرار مش فى أيدينا وننتظر مجلس الوزراء

الكاف يؤجل صرف 70 ألف دولار من مستحقات الأهلي.. اعرف السبب

الخطيب يتابع تطورات أزمة إعلان المحمول في الأهلي ملفات عالقة بالزمالك بسبب كوررونا.. عقد كارتيرون الجديد والصفقات والمعارون Advertisements وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا لمواجهة كورونا

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