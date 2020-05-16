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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

عبد الحفيظ يبعد لاعبى الأهلي عن البرامج التليفزيونية والإذاعية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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