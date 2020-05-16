الأهلي يستعيد ذكرى انتصاره التاريخي على الزمالك باستعراض تفاصيل المباراة

استعاد النادي الأهلي، ذكرى فوزه التاريخي على الزمالك بسداسية لهدف، في مثل هذا اليوم من عام 2002، بسرد كافة تفاصيل المباراة منذ بداية اللقاء الذي انطلق في تمام الثامنة مساءاً على ملعب ستاد

القاهرة الدولي.واستعرض النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الدوري، بذكر التشكيل الأساسي والتبديلات ولقطات مصورةللأهداف الستة.وشهدت المباراة تسجيل رضا شحاته للهدف الأول للأهلي تبعه إبراهيم سعيد ثم خالد بيبو، فيما سجل للزمالك حسام حسن لتنتهي مجريات الشوط الأول بتلك بثلاثية لهدف لصالح الأهلي.وفي شوط اللقاء الثاني واصل الأهلي سيطرته على الأمور بتسجيل ثلاثية بأقدام المهاجم خالد بيبو.