أشرف بن شرقي يكشف وجود شرط جزائي في عقده مع الزمالك

كشف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، عن وجود شرط جزائي في عقده مع الزمالك.
وظهر بن شرقي في برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلالعلى قناة إم بي سي مصر، وبسؤاله عن تعاقده مع الزمالك، أكد أن عقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات ويتضمن شرطًا جزائيًا.
وأضاف نجم الزمالك أنه لا يعلم قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الزمالك.
وأوضح بن شرقي علاقته بمواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لنادي الإتفاق السعودي، حيث قال " وليد ازارو حبيبي بالرغم من أنه يلبع للنادي الأهلي".
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