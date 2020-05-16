الوداد المغربي يدعم بن شرقي أمام رامز جلال

تفاعل حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعدما مازح رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض في شهر رمضان، مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك الحالي والوداد

السابق، بعد تسببه في تتويج فريقه المغربي على حساب الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2017.

قال رامز جلال لـبن شرقي: أنا لي ذكريات

شيئة معك من مباراة الوداد، ليرد عليه قائلًا : "معلش".

قام حساب حساب الوداد البيضاوي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بنشر صورة لرأسية بن شرقي عندما سجل الهدف في الأهلي بمباراة النهائي، ووضع عليها تعليق اللاعب، "معلش".