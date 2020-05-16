عضو مجلس الأهلي يوضح سبب أزمة تطوير التتش

رد محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، على أسباب عدم الانتهاء من تطوير أعمال ملعب مختار التتش.

ونشر سراج رداً على استفسار حول عدم تطوير ملعب التتش قائلاً:" هذا السؤال يسأل لكامل المجلس والجهاز الفني قبلهم لأن

القرار عندهم، ما طلب مني في هذا الملف كناحية فنية وعروض هندسية عملته وزيادة منذ أكثر من سنة.. وقمنا بإحضار الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن تغيير ملاعب كأس الأمم الإفريقية بمصر قبل عملهم بمصر ويسألوا في ذلك، ووضعنا تصورًا فنيًا وماليًا وزمنيًا كاملا لأرضية التتش لكن القرار ليس قراري وحدي".وأضاف:" هناك مجلس إدارة وجهاز فني مسؤول مطالب يقول احتياجاته.. توضيحي هذا لأن هذا السؤال يطاردني بشكل شخصي ومكرر ولا أفهم لماذا، العمل في الأهلي يكون من خلال مجلس إدارة وليس ملفات فردية".