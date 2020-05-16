عضو مجلس الأهلي يوضح سبب أزمة تطوير التتش

رد محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، على أسباب عدم الانتهاء من تطوير أعمال ملعب مختار التتش.
ونشر سراج رداً على استفسار حول عدم تطوير ملعب التتش قائلاً:" هذا السؤال يسأل لكامل المجلس والجهاز الفني قبلهم لأن
وأضاف:" هناك مجلس إدارة وجهاز فني مسؤول مطالب يقول احتياجاته.. توضيحي هذا لأن هذا السؤال يطاردني بشكل شخصي ومكرر ولا أفهم لماذا، العمل في الأهلي يكون من خلال مجلس إدارة وليس ملفات فردية".
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