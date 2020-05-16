هاني رمزي يوضح رأيه في مستوى لاعبي منتخب مصر في أمم إفريقيا

أوضح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، رأيه في مستوى اللاعبين المصريين الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية، اليوم

السبت، إن اللاعبين المصريين الذين شاركو في أمم إفريقيا قدموا أفضل ما لديهم من أداء داخل وخارج الملعب.

وأضاف المدرب العام السابق للفراعنة أن الرباعي الأفضل من وجهة نظره في أمم إفريقيا كانوا محمد الشناوي حارس الأهلي طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمود تريزجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع نوريتش سيتي الإنجليزي.



