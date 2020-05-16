أوضح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، رأيه في مستوى اللاعبين المصريين الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية الماضية.
وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية، اليومالسبت، إن اللاعبين المصريين الذين شاركو في أمم إفريقيا قدموا أفضل ما لديهم من أداء داخل وخارج الملعب.
وأضاف المدرب العام السابق للفراعنة أن الرباعي الأفضل من وجهة نظره في أمم إفريقيا كانوا محمد الشناوي حارس الأهلي طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمود تريزجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع نوريتش سيتي الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي يوضح رأيه في مستوى لاعبي منتخب مصر في أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.