هاني رمزي : عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب كان خطأ

تحدث هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن أزمة عمرو وردة التي وقعت داخل معسكر الفراعنة أثناء بطولة أمم إفريقيا 2019.

قال رمزي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إن استبعاد وعودة عمرو وردة من

المنتخب المصري أثناء المشاركة في امم إفريقيا كان خطئًا كبيرًا،

وتابع رمزي " الجهاز الفني كان يجب أن يكون له موقف ثاب وواضح في أزمة عمرو وردة".

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وواصل " الجهاز الفني للفراعنة كان يجب أن ينأى بنفسه من الازمة ويقول أن الأزمة حدثت قبل أمم إفريقيا وليس في معسكر المنتخب".

وأضاف " الخطأ الثاني هو عودة عمرو وردة مرة أخرى للمنتخب".

وأتم حديثه "جزئية اللاعبين أقوى من الجهاز الفني لم تكن موجودة على الإطلاق"