كاسيميرو متفائل بعودة الدوري الإسباني بعد استئناف البوندزليجا

علق كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن عودة الدوري الألماني، مبديًا تفائله بعودة الليجا أيضًا.
وكان خافيير تيباس أعلن أن 12 يونيو من الشهر المقبل، قد يكون موعد عودة الدوري الإسباني من جديد بعد غياب دام3 أشهر منذ توقفه.
قال كاسيميرو في تصريحاته لقناة ريال مدريد:" خطوة مهمة بعودة الدوري الألماني، هي خطوة مهمة ليست لكرة القدم فقط، بل للمجتمع ايضًا، لإظهار أنه
وتابع :" في رأيي أننا سنستطيع من عودة النشاط الكروي مرة أخرى، لكن يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة علينا لنتمكن من العودة".
وخاض ريال مدريد مران الأخير يوم السبت، عقب توقف دام لشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.
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