فابريجاس يعلق على عودة الدوري الألماني

علق سيسك فابريجاس لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، على عودة الدوري الألماني، اليوم السبت، بعد غياب طويل دام لمدة شهرين، أثر تفشي فيروس كورونا المستجد، دون حضور جماهيري.

وعادت اليوم 5 مباريات من الدوري

الألماني، على رأسها ديربي الرور، بين بوروسيا دورتموند، وشالكة التي أنتهت برباعية للأسود الفيستيفال.

كتب فابريجاس عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" "كل قائد للفريق

يبتعد عن الآخر مسافة 3 أمتار، لكنهم سيكونوا مضطرين للاحتكاك ببعضهم عند التنافس على الكرة".

وأشار:" سعيد بعودة كرة القدم، كلنا نحتاج ذلك، ولكن نحتاج لسنوات لنعتاد على العالم الجديد لكرة القدم، لن يمكن الاحتفال بالأهداف سويا؟ موقف لم أتعرض له من قبل".