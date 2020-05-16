علق سيسك فابريجاس لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي، على عودة الدوري الألماني، اليوم السبت، بعد غياب طويل دام لمدة شهرين، أثر تفشي فيروس كورونا المستجد، دون حضور جماهيري.
وعادت اليوم 5 مباريات من الدوريالألماني، على رأسها ديربي الرور، بين بوروسيا دورتموند، وشالكة التي أنتهت برباعية للأسود الفيستيفال.
كتب فابريجاس عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" "كل قائد للفريقيبتعد عن الآخر مسافة 3 أمتار، لكنهم سيكونوا مضطرين للاحتكاك ببعضهم عند التنافس على الكرة".
وأشار:" سعيد بعودة كرة القدم، كلنا نحتاج ذلك، ولكن نحتاج لسنوات لنعتاد على العالم الجديد لكرة القدم، لن يمكن الاحتفال بالأهداف سويا؟ موقف لم أتعرض له من قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر فابريجاس يعلق على عودة الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.