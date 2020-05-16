هاني رمزي ينفي غيابه عن تدريب المنتخب بسبب الديانة

استعبد هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن يكون سبب غيابه عن تولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة الأول بسبب كونه يعتنق الديانة المسيحية.
وقال رمزي خلال تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، " استبعد أن يكون غيابي عن تدريب المنتخب سببه كونه مسيحيًا، فالأمر لا يتعدى كونه استراتيجية فنية فقط".
وأضاف هاني رمزي " لم يحدث أن واجهت أزمة بخصوص ديانتي، ولم أتعرض لأي مضايقات منذ انضمامي لناشئي الأهلي".
وواصل " البعض لم يعرف أنني مسيحيًا سوى في كأس العالم 90 وأمم افريقيا 98 ".
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