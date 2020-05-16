رياضة | رئيس اللجنة الأولمبية: الرياضة يمكن أن تنقذ الأرواح

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة الأولمبية: الرياضة يمكن أن تنقذ الأرواح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، أنه يجب على الدول بذل الكثير من الجهد لتوصل لاتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية :"خلال الأشهر القليلة الماضية في أزمة فيروس كورونا، رأينا أهمية الرياضة والنشاط الجسدي للصحة النفسية والجسدية. الرياضة يمكن أن تنقذ الأرواح".

وأضاف :"تدعو اللجنة الأولمبية حكومات العالم لإدخال الرياضة في برامج الدعم عقب الأزمة بسبب الدور المهم الذي تلعبه الرياضة في الوقاية من الأمراض غير المعدية والمعدية أيضا".

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وفي بيان ذكرت اللجنة الأولمبية أن منظمة الصحة العالمية "كانت مفيدة" في تقديم النصيحة والمشورة أثناء التحضير لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتقام العام المقبل. إنها تواصل إعطاء النصائح بينما تكتسب معرفة إضافية وفهم لفيروس كورونا".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس إن عمل المنظمة ليس التعامل مع الأمراض فقط ولكن مساعدة الناس لإدراك الحياة الصحية الخاصة بهم، وهذه الشراكة ستفعل ذلك بالضبط".

وأضاف :"النشاط الجسدي هو أحد مفاتيح الصحة الجيدة والرفاهية".

ودخلت اللجنة الأولمبية ومنظمة الصحة العالمية للمرة الأولى في شراكة في 1984.