رياضة | مبابي باقي سان جيرمان رغم مغريات ريال مدريد وليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي باقي سان جيرمان رغم مغريات ريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن كيليان مبابي مستعد للبقاء مع باريس سان جيرمان لمدة لا تقل عن 12 شهرًا على الرغم من ارتباطه القوي بالانتقال إلى ريال مدريد.

قد الفرنسي كيليان مبابي مستوى رائع مع فريق باريس سان جيرمان خلال موسم 2019-20 ، وسجل 30 مرة وسجل 17 تمريرة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

ارتبط ريال مدريد باستمرار بضم مبابي في الأشهر الأخيرة ، ولكن يبدو أن النادي الملكي سيضطرون إلى تقليل إنفاقهم الصيفي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفقًا لـ L'Equipe ، على الرغم من الحرص على الانتقال إلى ريال مدريد، لن يضغط مبابي للخروج في الأشهر القادمة ، وبدلاً من ذلك يكون مستعدًا للانتظار حتى الصيف المقبل.

من المقرر أن ينتهي عقد مبابي البالغ من العمر 21 عامًا مع فريق باريس سان جيرمان في يونيو 2022 ، على الرغم من أنه لن يتبقى سوى 12 شهرًا في صفقته الحالية قبل موسم 2021-22.

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يذكر أن سجل النجم الفرنسي مبابي 90 هدف في 120 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ وصوله من موناكو.

ومن جانب آخر حدد مدير نادي ليفربول يورجن كلوب النجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب "بألمع مستقبل" في عالم كرة القدم وسط تكهنات تربط فريقه باريس سان جيرمان.

عزز مبابي موهبته المذهلة هذا الموسم برصيد 30 هدفًا و 17 تمريرة في 33 مباراة فقط في جميع المسابقات.

أشارت التقارير في الشهر الماضي إلى أن كلوب اتصل بوالد مبابي بشأن خطوة محتملة ، وهو الآن يميل مبابي ، بالإضافة إلى جناح آخر مرتبط بليفربول في جادون سانشو لاعب دورتموند.

عندما سئل عما إذا كان يرغب في تدريب ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو أو سيرجيو أجويرو ، قال كلوب لـ beIN Sports: "أين نيمار في تلك القائمة؟ أين ليفاندوفسكي في تلك القائمة؟

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين هناك ، وجميعهم جيدون حقًا. كان لدي ليفاندوفسكي، ولدى مبابي أكبر مستقبل، يمكننا التحدث عن جادون سانشو أيضًا ، لذا فهم جميعًا قادمون."