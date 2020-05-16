رياضة | مفاجأة مدوية بشأن مصير النشاط الكروي في مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن مصير النشاط الكروي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا صوت يعلو في الشارع الكروي المصري فوق صوت اسئتناف النشاط الرياضي أو إلغائه، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت بشأن إلغاء الموسم الكروي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد فجر مفاجأة مدوية بشأن البطولات المحلية، سواء الدوري أو الكأس، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد "شوبير" خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس": " أن نتائج اجتماع وزير الشباب والرياضة، مع وزيرة الصحة، مفيش كورة في زمن كورونا".

وتابع: "خلال أيام سيجري الإعلان عن إلغاء جميع البطولات المحلية، الدوري والكأس".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يتبقى بعض من المباريات في بطولة الكأس، وبالتحديد بداية من دور الثمانية.

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وفي سياق أخر نجا باهر المحمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول، من حادث مروري على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، وذلك بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارة اللاعب الخاصة.

وتعرضت سيارة نجم الدراويش للاصطدام باحدي الأعمدة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، لكن العناية الألهية أنقذت اللاعب من الموت.

وكشفت تقارير صحفية أن باهر المحمدي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف حساب المحمدي مع الإسماعيلي

محمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم 16 مباراة في بولة الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً، خلال 1357 دقيقة لعب.

وفي بطولة كأس الأندية العربية الأبطال، خاض اللاعب 6 مباريات مع الفريق بمجموع دقائق 540 دقيقة، وقاد الفريق لبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة.

على الصعيد الدولي، خاض المحمدي 8 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد، وكان أحد أعضاء منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.