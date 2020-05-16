رياضة | خالد بيومي عن عودة الدوري الألماني: خبر سعيد جدًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد بيومي عن عودة الدوري الألماني: خبر سعيد جدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الناقد الرياضي خالد بيومي على عودة الدوري الألماني مجددًا بعد توقف كبير بسبب جائحة كورونا ومشاهد التباعد في الملعب قائلًا " خبر سعيد جدًا ليس لقطاع الرياضة المحلي في ألمانيا لكن للعالم أجمع الذي يشاهد اليوم عودة الدوري الألماني"، معتبرا أن هذا الحدث أنه اكتسب اليوم طبيعة من نوع خاص؛ حيث جذب أنظار العالم أجمع.

وأشاد "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت بالإجراءات الاحترازية والبرتوكول الرياضي المطبق في ألمانيا؛ والتباعد بين اللاعبين والمدربين أيضا، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول حظى بموافقة من المستشارة انجيلا ميريكل شخصيًا.

ونوه إلى أن أن عودة الدوري الألماني يعود في جوهره إلى إجراءات كثيفة عمل عليها منذ بداية الجائحة استعدادا لهذه اللحظة ووافق عليه ايضًا من جميع الأندية؛ وهي أندية مستثمرة بعكس مايحدث في مصر، لافتا إلى أن الدولة هي من تدعم الأندية المصرية؛ وهذا هو الدرس الحقيقي الذي يجب النظر إليه في الفترة القادمة بعد جائحة كورونا.

وأوضح الناقد الرياضي أن الكرة المصرية تحتاج من 8 إلى 10 أسابيع استعدادا لعودة الدوري؛ لكن في المقابل ألمانيا لم تحتاج سوى ثلاثة أسابيع فقط، متهمًا الأندية المصرية برغبتها في الهروب من استكمال الدوري إما للخوف من الجائحة أو الحفاظ على مكاسب محققة قبل الجائحة؛ واصفًا الأوضاع في الأندية المصرية "بالسايحة ".

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية