رياضة | برشلونة يهزم ريال مدريد خارج المستطيل الأخضر

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يهزم ريال مدريد خارج المستطيل الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي برشلونة الإسباني تصدره لقائمة أكثر الأندية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، متفوقًا بذلك على غريمه التقليدي ريال مدريد وناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

كما حظي "البرسا" في الفترة بين 12 مارس(آذار) و14 مايو(آيار) بنسبة متابعة مرتفعة لقناته على تطبيق تيك توك، الذي يلقى إقبالاً بين فئات الشباب الأصغر سناً، بواقع 4.2 ملايين متابع.

وفيما يتعلق بشكبات التواصل الاجتماعي، فإن برشلونة لديه أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام بواقع 138 مليون متابع، يليه مانشستر يونانيتد (119 مليون)، وريال مدريد (96.9 مليون)، وليفربول (86.7 مليون).

في حين يحظى ليفربول بأكبر عدد من المتابعين على فيس بوك (24.6 مليون) ويوتيوب (23.2 مليون)، متفوقاً على المان يونايتد (22.8) و"البرسا" (18.6).