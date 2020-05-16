رياضة | برشلونة يهزم ريال مدريد خارج المستطيل الأخضر

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يهزم ريال مدريد خارج المستطيل الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل نادي برشلونة الإسباني تصدره لقائمة أكثر الأندية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، متفوقًا بذلك على غريمه التقليدي ريال مدريد وناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.
وفيما يتعلق بشكبات التواصل الاجتماعي، فإن برشلونة لديه أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام بواقع 138 مليون متابع، يليه مانشستر يونانيتد (119 مليون)، وريال مدريد (96.9 مليون)، وليفربول (86.7 مليون).
في حين يحظى ليفربول بأكبر عدد من المتابعين على فيس بوك (24.6 مليون) ويوتيوب (23.2 مليون)، متفوقاً على المان يونايتد (22.8) و"البرسا" (18.6).
إلا أن برشلونة هو المهيمن على شبكة تويتر (10.5 ملايين متابع)، يليه مانشستر يونايتد (7.9 ملايين)، ثم غلطة سراي التركي (6.2 ملايين)، وليفربول (5.9 ملايين).