رياضة | طارق يحيى: يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق يحيى، أن نادي القلعة البيضاء ستلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن الإفريقي، وأن الزمالك يمتلك الأدلة والحقائق للفوز باللقب.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه قال طارق يحيى : "الزمالك سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية للنظر في قضية لقب نادي القرن الذي منح للنادي الأهلي عام 2000".

وتابع: "عدم وجود ظهير إعلامي قوي للنادي سابقا، تسبب في إهدار الكثير من حقوقه، الزمالك عانى كثيرا بسبب ذلك، عكس الوضع الحالي الذي نعيشه مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأنهى: "جماهير الأهلي تسخر من فتح قضية بطل القرن الإفريقي بعد مرور 20 عاما، ونحن سنطالب دائما وابدا بحق النادي".

ومن جانب آخر تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف جميع البطولات المحلية والقارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

لاعبون مرشحون للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

ويتسعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأقرب للرحيل عن جدران القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بسبب ندرة مشاركتهم مع الفريق في الموسم وبحثا عن فرصة لعب أساسية، وإليكم التفاصيل:-

1- كريم بامبو

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المهاجم الشاب كريم بابمو واحد من أبرز العناصر المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك لندرة مشاركاته في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يستبعده من القائمة الأساسية لمعظم مباريات الأبيض لأسباب فنية.

2- محمد عنتر

الجناح الطائر محمد عنتر وجد صعوبة كبيرة في المشاركة في تشكيلة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترات السابقة وذلك بسبب ازدحام منطقة تحت المهاجم بالنجوم واعتماد المدير الفني للأبيض على الثلاثي أشرف شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى أحمد السيد زيزو في قيادة الخط الأمامي للفريق ومعهم البديل مصطفى فتحي وشيكابالا.

3- محمد صبحي

الحارس الشاب محمد صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي لم يشارك مع الزمالك سوى في مباراة وحيدة خلال الموسم الكروي الجاري حيث وجد الحارس صعوبة كبيرة في المشاركة في ظل اعتماد كارتيرون بشكل أساسي على محمد أبو جبل ومن قبله محمد عواد ومع عودة الحارس الأساسي محمود جنش فإن فرص مشاركة الحارس الناشئ أصبحت منعدمة لذا فإن رحيله سيكون وارد بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

4- إسلام جابر

صفقة الزمالك المجمدة إسلام جابر أصبح من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المحتمل رحيلهم عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أن الاعب لم يشارك في أغلب مباريات الفريق في الموسم الحالي بجانب استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية وهوا ما يقربه من الرحيل على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجديد.

5- محمد حسن

لاعب وسط الزمالك محمد حسن سيكون على حافة الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك في حال نجحت إدارة القلعة البيضاء في الحصول على خدمات نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز ليكون بديلاً لطارق حامد لاعب الفريق الأساسي في منتصف الميدان.