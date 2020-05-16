رياضة | مدرب منتخب مصر السابق يكشف عن أمنية محمد صلاح الكبرى مع الفراعنة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق يكشف عن أمنية محمد صلاح الكبرى مع الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن الأمنية الكبرى لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول مع الفراعنة.

وأوضح رمزي، أن محمد صلاح يتمنى الفوز بـ 3 بطولات أمم إفريقيا ليكرر إنجاز الجيل السابق للفراعنة، كما أشار إلى أنه يعشق المنتخب.

وتابع هاني رمزي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس":" محمد صلاح لاعب رائع ومن ضمن طموحاته كان يقول لي لماذا لا نحقق 3 بطولات أمم إفريقيا، نعم تم تحقيق هذه البطولات في جيل به أبوتريكة ووائل جمعة، ولكن نحن نستطيع أيضا".

وأكمل رمزي:"الجانب الوطني لدى محمد صلاح مرتفع جدا، ومن الممكن بعض المشاكل هي التي أثرت عليه في أمم إفريقيا الأخيرة".

Advertisements

وبشأن الاعتزال الدولي علق رمزي قائلا:"لم أشعر أثناء الكان الأخير أن صلاح يفكر في ذلك الأمر، ولكن سمعت عبر السوشيال ميديا مسألة محوه لعلم مصر عبر حسابه على تويتر وهي مجرد رد فعل".

وانهى رمزي حديثه قائلا:" محمد صلاح يعشق منتخب مصر بشكل كبير، ولم يحدث بينا تواصل بعد بطولة كأس إفريقيا وهو دائما يقوم بتغيير أرقام هواتفه، ولكن تواصلت مع حجازي وقلت له أبلغ صلاح تحياتي له".

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف ليتم إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجييري ومعه هاني رمزي المدرب العام.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح

وفي سياق أخر أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل بجانب زميله ساديو ماني.

وتابعت التقارير، أن ليفربول يرفض فكرة رحيل صلاح عن الريدز خاصة وأنه من أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان صلاح قد قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد التغلب على توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة النهائية وسجل الفرعون الهدف الأول من ركلة جزاء.