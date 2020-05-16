رياضة | فايلر يحسم مصير صفقة مدافع إنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير صفقة مدافع إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي لضمه في الصيف القادم.

ورفض فايلر فكرة تعاقد القلعة الحمراء مع أسامة جلال في نهاية الموسم الجاري مؤكدا أنه ليس في حاجة إلى خدمات اللاعب.

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كما أكد رينيه فايلر أنه صرف النظر عن فكرة تدعيم خط دفاع النادي الأهلي في الصيف القادم وسيكتفي باللاعبين الموجودين.

يذكر أن الأهلي كان قد دخل في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش البيون لضمه في الصيف القادم ولكن فشلت الصفقة بشكل مفاجئ.

وفي سياق متصل، فاجيء السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، إدارة الفريق بعدما طلب سرعة حسم ملف المدافع الجديد الذي طلب ضمه للفريق خلال الأيام المقبلة، بجانب إعادة محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق المعار لفريق سموحة.

وكان فايلر قد قام بتحديد أولوياته فى المدافعين باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، فى المرتبة الأولى، بينما يأتي أسامة جلال، مدافع إنبى، فى المرتبة الثانية، بعد فشل محاولات إعادة أحمد حجازى، لاعب ويست بروميتش الإنجليزى.