رياضة | بسبب الكورونا.. وفاة طبيب نادي سسكا موسكو الروسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. وفاة طبيب نادي سسكا موسكو الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى رومان أبزيليلوف طبيب نادي سسكا موسكو الروسي لفريق كرة السلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ودخل صاحب الـ44 عاماً لإحدى مستشفيات العاصمة الروسية موسكو منذ أول مايو الجاري، قبل أن يفارق الحياة لعدم قدرته التغلب على المرض.

وأعلن النادي العاصمي في بيان رسمي "توفي اليوم صديقنا، وزميلنا، والطبيب الممتاز، ورجل العائلة، رومان أبزيليلوف. لقد قاتل، ولكنه لم يتمكن من مواجهة الصعوبات التي خلفتها إصابته بعدوى فيروس كورونا".

من جانبها، قالت بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (Euroliga) "نعرب عن بالغ تعازينا لأسرة سسكا موسكو".

كما أبدى الإسباني سرخيو جونزاليس، لاعب الفريق الروسي سابقا، عن حزنه لرحيل الطبيب الأربعيني.

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وكتب جونزاليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "رومان، فلترقد في سلام. لن ننسى أبدا لطفك وحضورك. تعازي لعائلته، ولزوجته، ولأطفاله، ولكل عائلة سسكا موسكو".

ومن جانب آخر عاد الدوري الألماني مجددا بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وبعودة الدوري الألماني مجددا يعود الصراع بين الأندية الألمانية على اللقب وبين اللاعبين على هداف البطولة وتفادي الهبوط.

وبعد عودة مباريات الدوري الألماني اليوم مازال يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بعد 25 جولة وعلى بعد 9 جولات من نهاية المسابقة.

وفي أولى مباريات عودة الدوري الألماني تمكن فريق بوروسيا دورتموند من الفوز على نظيره شالكة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ وأنتهت المواجهة 4/0.