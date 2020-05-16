رياضة | أول تعليق من رئيس بوروسيا دورتموند بعد الفوز الكاسح على شالكة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس بوروسيا دورتموند بعد الفوز الكاسح على شالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند على التعليق حول فوز فريقه على شالكه 4-صفر السبت، في أول مباريات البوندسليجا بعد استئناف مباريات الدوري الالماني لكرة القدم بعد غياب لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصف رئيس دورتموند فوز فريقه على شالكة برباعية نظيفة بعد أزمة كورونا بـ"الشيء الخيالي".

وعلق هانز-يواكيم فاتسكه على عودة المنافسات بعد توقف لعشرة أسابيع "كان شيئا خياليا: في آخر ساعتين قبل المباراة، تتلقى رسائل قصيرة من مختلف انحاء العالم، اشخاص يقولون لك انهم سيشاهدون المباراة على التلفزيون، ثم تقطع المدينة في السيارة من دون حدوث أي شيء. يجب ان نعتاد على ذلك".

واقيمت المباراة دون جماهير على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" الذي يتسع عادة لاكثر من 80 الف متفرج، وسط قيود صارمة من السلطات المختصة لتجنب انتقال وتفشي الفيروس.

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وأشار فاتسكه انه غيّر عادته بالانتقال الى غرف ملابس اللاعبين بعد المباراة "لتقليص المخاطر".

وعن مخاطر العدوى برغم الاجراءات الصحية الصارمة، قال فاتسكه "الخطر موجود في كل مكان يكون فيه خطأ بشري، الامر مماثل في مختلف انحاء العالم".

تابع "لقد طوّرنا بروتوكولا يطلبه الاجانب منا (لمشاركته)، وباقي الدول ترغب في الحصول عليه (...) ندين باستئناف اللعب الى مسؤولينا السياسيين، الذين قاموا بالكثير من الامور الصحيحة، والا لما كنا في وضع أفضل من عدة دول أخرى".

وتوفي 7881 شخصا رسميا حتى السبت في المانيا بسبب الفيروس الذي شل الحياة في عدد كبير من دول العالم، وهي نسبة أقل بكثير من جيرانها على غرار اسبانيا وايطاليا وفرنسا.