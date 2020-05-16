رياضة | أرقام حسين بن عيادة هدف الأهلي والزمالك في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام حسين بن عيادة هدف الأهلي والزمالك في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة، من أبرز الصفقات التي يتنافس عليها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية جزائرية، أن هناك فريقين آخرين "الترجي التونسي، وأحد فرق دوري الدرجة الأولى التركي"، يتنافسان على ضم اللاعب بجانب الأهلي والزمالك.

وتصارعت الأندية على ضم حسين بن عيادة خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع شباب قسنطينة بنهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويرفض حسين بن عيادة تجديد عقده مع فريقه، ليرحل عن صفوفه مع نهاية الموسم في صفقة انتقال حر، وهو ما جرأ الأندية على القدوم على هذه الخطوة.

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الأندية الأربعة "الأهلي والزمالك والترجي والفريق التركي"، قاموا بإرسال عروض رسمية للاعب، من أجل الحصول على توقيعه وضمه في صفقة انتقال حر.

ويبذل مسئولو نادي فريق شباب قسنطينة الجزائري، قصارى جهودهم حتى الآن من أجل إقناع حسين بن عيادة، لتجديد عقده، دون الالتفات إلى العروض المقدمة له، حيث مازالت المحاولات مستمرة للإبقاء عليه.

وشارك حسين بن عيادة صاحب الـ27 عاما، في 117 مباراة مع الفريق الجزائري وسجل 7 أهداف، وصنع 23 آخرين، منذ انتقاله إلى فريقه في صيف 2016، ويملك في خزينة ألقابه لقبين في الدوري الجزائري أحدهما مع فريق شباب قسنطينة.

وعلى مستوى الموسم الجاري، فقد برز اللاعب كثيرا حيث خاض 21 مباراة مع فريقه، وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

يشار إلى أن اللاعب لم يكن له أي تجارب دولية مع منتخب بلاده الجزائر حتى الآن، على الرغم من انضمامه إلى عدد كبير من المعسكرات وتواجده في البطولات إلا أنه لم يشارك في المباريات.