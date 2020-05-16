رياضة | تفاصيل شكوى المصري البورسعيدي ضد حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل شكوى المصري البورسعيدي ضد حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس إدارة نادي المصري بشكوى في القضاء الإداري رداً على شكوى حسام حسن المدير الفني السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتي طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن البورسعيدي.

شكوى المصري

وتحدث محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري عن أن ناديه تقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، ودعوى في القضاء الإداري رداً على شكوى حسام حسن المدير الفني السابق للفريق لاتحاد الكرة، والتي طالب فيها بالحصول على راتب شهر بعد رحيله عن الفريق البورسعيدي.

تصريحات نائب رئيس المصري

وقال محمد الخولي في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت :" شكوانا ضد حسام حسن جاءت للرد على قرار اتحاد الكرة بتغريم المصري مليون جنيه وهي قيمة مرتب شهر لجهاز حسام حسن".

وتابع نائب المصري: حسام حسن وجهازه حصلوا على مقدم تعاقد قبل انطلاق الموسم الثاني قيمته 2 ونصف مليون دولار في الوقت الذي رحلوا بعد شهر واحد من تفعيل العقد الجديد".

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أكد المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على وجود شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، والذي يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة ام بي سي مصر خلال برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي : لم أندم على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي على الإطلاق.

وبطلب رامز جلال من بن شرقي ادعاء الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة الزمالك والأهلي القادمة قال : لن اقوم بذلك مطلقاً.

وقد حل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيفا على رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي، ليكون الضيف الثاني من فريق القلعة البيضاء بعد تواجد الدولي المصري طارق حامد.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد خرج في تصريحات بخصوص ظهور الثنائي مع رامز جلال في برنامجه رامز مجنون رسمي والذي يبث خلال شهر رمضان المبارك.

