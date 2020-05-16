رياضة | تصريحات نارية من أشرف بن شرقي مع برنامج رامز جلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من أشرف بن شرقي مع برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على وجود شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، والذي يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة ام بي سي مصر خلال برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي : لم أندم على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي على الإطلاق.

وبطلب رامز جلال من بن شرقي ادعاء الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة الزمالك والأهلي القادمة قال : لن اقوم بذلك مطلقاً.

وعلق المغربي أشرف بن شرقي على حديث رامز جلال بخصوص تتويج نادي الوداد ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الاهلي قائلاً : "معلش".

وقد حل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيفا على رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي، ليكون الضيف الثاني من فريق القلعة البيضاء بعد تواجد الدولي المصري طارق حامد.

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وقد خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات بخصوص ظهور الثنائي مع رامز جلال في برنامجه رامز مجنون رسمي والذي يبث خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على خصم ٥٠٠ الف جنية من الثنائي بعد ظهورهم في برنامج رامز جلال، والاشتراك في هذا العمل الغير مقبول بالمرة،وذلك قبل ان يتراجع مرتضى منصور عن توقيع الغرامة على طارق حامد بداعي تلقين الأخير درسا في الرجولة لمقدم البرنامج.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.