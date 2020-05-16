رياضة | مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم صلاح

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وأكد هاني رمزي على تقديم نادي ريال مدريد الإسباني بعرض رسمي إلى نادي ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح منذ عامين.

وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية منذ قليل: "جاء إلى محمد صلاح عرض من ريال مدريد للتعاقد معه منذ عامين بالتحديد".

Advertisements

وتابع: "كان ذلك في مباراة ودية لمنتخب مصر في سويسرا أثناء ولاية المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، واتصل بي صلاح من أجل مناقشتي في العرض وتحدثت معه لتقديم النصيحة".

واضاف: "صلاح يشعر بالراحة في ليفربول وتطور فنيًا ووصل إلى مكانة لم يصل إليها الكثير من اللاعبين المصريين، وأصبح له شعبية أهلته أن يكون صاحب رأي في الوقت الحالي، وذلك يعد نجاحا في حد ذاته".

وأنهى هاني رمزي تصريحاته قائلاً: "في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة عندما كنت ضمن الجهاز الفني كان محمد صلاح يتحدث معي وكان ضمن طموحاته تكرار إنجاز التتويج بأمم إفريقيا ثلاث مرات".

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.