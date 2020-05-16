رياضة | عاجل - نجاة نجم منتخب مصر من الموت

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - نجاة نجم منتخب مصر من الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا باهر المحمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول، من حادث مروري على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، وذلك بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارة اللاعب الخاصة.

وتعرضت سيارة نجم الدراويش للاصطدام باحدي الأعمدة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، لكن العناية الألهية أنقذت اللاعب من الموت.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن باهر المحمدي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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