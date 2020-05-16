رياضة | عاجل - نجاة نجم منتخب مصر من الموت

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - نجاة نجم منتخب مصر من الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجا باهر المحمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول، من حادث مروري على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، وذلك بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارة اللاعب الخاصة.
وتعرضت سيارة نجم الدراويش للاصطدام باحدي الأعمدة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، لكن العناية الألهية أنقذت اللاعب من الموت.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن باهر المحمدي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشف حساب المحمدي مع الإسماعيلي
محمدي مع الإسماعيلي هذا الموسم 16 مباراة في بولة الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً، خلال 1357 دقيقة لعب.
وفي بطولة كأس الأندية العربية الأبطال، خاض اللاعب 6 مباريات مع الفريق بمجموع دقائق 540 دقيقة، وقاد الفريق لبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة.
على الصعيد الدولي، خاض المحمدي 8 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد، وكان أحد أعضاء منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.