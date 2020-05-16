رياضة | بن شرقي يصدم رامز جلال بشأن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بن شرقي يصدم رامز جلال بشأن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من رامز جلال خلال برنامجه الكوميدي "رامز مجنون رسمي".

واستضاف رامز جلال من قبل كل من أحمد الشناوي وعلي معلول وكهربا ثلاثي الأهلي، وطارق حامد نجم الزمالك.

وقال رامز جلال لأشرف بن شرقي بأنه مشجع للأهلي ولا يريد رؤيته في مباراة القمة المقبلة، وأن عليه ادعاء الإصابة لعدم مواجهة المارد الأحمر.

ليرد بن شرقي "معلش"، وأن رامز جلال لا يمتلك الروح الرياضية.

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كما قال رامز جلال لأشرف بن شرقي أنه سبب ضياع البطولة الإفريقية من الأهلي عندما كان في الوداد عام 2017، ليرد النجم المغربي بنفس الطريق "معلش".

وكان بن شرقي قد انتقل إلى الزمالك قادما من فريق الهلال السعودي، في صفقة كلفت خزينه القعلة البيضاء 800 ألف يورو.

أرقام بن شرقي مع الزمالك

يشار إلى أن الجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي، صاحب الـ 25 عامًا انتقل إلى نادي الزمالك في صفقة بلغت قيمتها 800 ألف يورو خلال انتقالات صيف 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي. وخاض بن شرقي مع الزمالك في 25 مباراة سجل خلالهم 11 هدف، وصنع 6 آخرين.

وحصل مع النادي الأبيض على السوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس مصر، وينتهي عقد اللاعب في صيف 2022.