رياضة | بعد عودة الدوري الألماني.. تعادل مخيب للآمال للايبزيج أمام فرايبورج

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودة الدوري الألماني.. تعادل مخيب للآمال للايبزيج أمام فرايبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي لايبزيج مع نظيره فرايبورغ بنتيجة مخيبة للآمال هدف مقابل هدف لكل منهما ولم يحقق لايبزيج الفوز في ثلاثة مباريات متتالية بالدوري الألماني.

وخلافا لمجريات اللعب، افتتح فرايبورغ التسجيل بعد ركنية ارتطمت بكعب مانويل غولدي الذي احتفل بالاكواع مع زملائه (34).

وفي ظل هيمنة لايبزيغ الكبيرة، عادل متأخرا برأسية جميلة للقائد الدنماركي يوسف بولسن الذي ارتقى عاليا وزرع الكرة في شباك الضيوف مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (77).

وفيما عجز هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر، صاحب 21 هدفا و7 تمريرات حاسمة، عن الوصول الى الشباك، سجل فرايبورغ هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع الغاه الحكم بعد استشارة تقنية التحكيم بالفيديو.

فوز فولسبورغ وهرتا

وتابع فولفسبورغ نتائجه الايجابية بعودته بالنقاط من ارض اوغسبورغ 2-1.

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وغاب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليش عن المباراة بسبب خروجه من فندق إقامته لشراء معجون للأسنان وكريم للبشرة.

افتتح فولفسبورغ التسجيل برأسية جميلة للسويسري ريناتو شتيفن من مسافة بعيدة (43).

عادل اوغسبورغ في الثاني عبر الكرواتي تين يدفاي بعد رأسية خاطئة من الدفاع حاول تشتيتها (54). وفي اللحظات الاخيرة، منح دانيال غينتشيك هدف الفوز لفولفسبورغ (90+1).

وتابع هرتا برلين صعوده من منطقة القاع بفوز كبير على مضيفه الجريح هوفنهايم 3-صفر.

افتتح هرتا التسجيل بتسديدة بعيدة ارتدت من المدافع كيفن أكبوغوما داخل الشباك سددها السلوفاكي بيتر بيكاريك (58). اضاف فريق العاصمة هدفا ثانيا خاطفا بكرة رأسية قريبة للمهاجم البوسني المخضرم وداد ايبيشيفيتش (60).

وسجل البرازيلي ماتيوس كونيا الثالث لهرتا بعدما تلاعب بالدفاع على خط الملعب وسدد من زاوية ضيقة (73).

وفي مباراة القاع، تعادل فورتونا دوسلدورف مع ضيفه بادربورن دون اهداف.