رياضة | بنشرقي: لم أندم على أي قرار.. ومقدرش أهرب من مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بنشرقي: لم أندم على أي قرار.. ومقدرش أهرب من مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المهاجم المغربي "أشرف بنشرقي" مهاجم نادي الزمالك، أنه لم يندم على أي قرار إتخذه خلال مسيرته الإحترافية.

وقال بنشرقي أثناء إستضافته في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان "رامز جلال" على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "لم أندم على أي قرار اتخذته في مسيرتي حتى الآن".

وفي تعقيبه على جملة رامز "الأهلاوية ليهم ذكريات وحشة معاك"، صرح بنشرقي: "معلش .. أنت معندكش روح رياضية يا رامز"، في إشارة لهدف بنشرقي في شباك الأهلي عام 2017 في نهائي دوري أبطال أفريقيا حينما كان لاعباً في نادي الوداد البيضاوي، والذي حرم الأهلي من اللقب.

Advertisements

ووجه رامز مازحاً طلباً لبنشرقي في أول مباراة قمة قادمة بالتهرب من المباراة بداعي الأصابة في الضامة، إلا ان بنشرقي عقب على ذلك الطلب بقوله "معلش".

وتألق اللاعب المغربي في أولى مواسمه قادماً من نادي الهلال السعودي، وقاد الأبيض للتتويج بلقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الافريقي.

يشار إلى أن الجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي، صاحب الـ 25 عامًا انتقل إلى نادي الزمالك في صفقة بلغت قيمتها 800 ألف يورو خلال انتقالات صيف 2019 قادما من صفوف الهلال السعودي. وخاض بن شرقي مع الزمالك في 25 مباراة سجل خلالهم 11 هدف، وصنع 6 آخرين، وحصل مع النادي الأبيض على السوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس مصر، وينتهي عقد اللاعب في صيف 2022.