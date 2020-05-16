الامارات | كيف أنقذ طارق حامد صديقه بن شرقي ورامز جلال من مرتضى منصور

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذ طارق حامد صديقه بن شرقي ورامز جلال من مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ لاعب الزمالك طارق حامد صديقه بالفريق أشرف بن شرقي والفنان المصري رامز جلال من قبضة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وهو ما تأكد في الحلقة الثانية من برنامج “رامز مجنون رسمي” للاعبي الزمالك والذي صار بشكل طبيعي ودون حذف أي أجزاء من البرنامج أو أي مقلب.

وكان طارق حامد قد قام بالإعتداء على مقدم البرنامج أثناء الحلقة وظهر بشكل مخالف عن حلقة زميله أشرف بن شرقي، اليوم ولاقت الحلقة الكثير من ردود الأفعال وكانت نتيجتها قيام مرتضى منصور بإلغاء العقوبة الذي كانت موقعة على اللاعبين وكانت بقيمة 500 ألف جنيه مصري.

Advertisements

وخلال حلقة طارق حامد قام مقدم البرنامج بحذف مقلب الثعبان لأول مرة حتى الأن وهو ما كشف عنه بعد ذلك نجم الزمالك السابق طارق يحيي حيث أشار إلى أن البرنامج تخوف من الملاحقة القانونية من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالرغم من تصوير المقلب إلا أنه لم يستطيع تصويره.

سعادة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من حلقة طارق حامد وما قام به تجاه مقدم البرنامج جعلته يغفر عن لاعبيه، وهو ما أعطى الحرية لرامز جلال خلال هذه الحلقة لإذاعة مقلب الثعبان مع لاعب الزمالك أشرف بن شرقي دون خوف أو حذف أي مقلب من فقرات البرنامج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news