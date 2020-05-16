الامارات | رامز جلال: أشرف بن شرقي بالمقلوب في “رامز مجنون رسمي”

شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال: أشرف بن شرقي بالمقلوب في “رامز مجنون رسمي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الفنان المصري رامز جلال عن صورة السيلفي الذي التقطها لنجم الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، خلال تواجده في برنامج “رامز مجنون رسمي” وهي الصورة الذي ألتقها أثناء تواجد اللاعب على الكرسي في الهواء.

وكان أشرف بن شرقي قد حل ضيفاً على رامز جلال في ثاني حلقات اللاعبين الزملكاوية منذ بداية الشهر وظهر اللاعب بشكل هادي خلال البرنامج وبرود أعصاب ولم يخشى مقالب رامز جلال.

وحرص رامز جلال على نشر الصورة السيلفي الذي التقطها مع لاعب الزمالك على حساب رامز الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها قائلاً: “أشرف بن شرقي بالمقلوب”.

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ويذكر أن حلقة طارق حامد لاعب الزمالك كانت قد شهدت ردود فعل قوية وتعدي على مقدم البرنامج وهو ما جعل مرتضى منصور يتغاضى عن عقوبة اللاعب وأيضاً عقوبة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

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